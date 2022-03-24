Донецк, 24 марта, 2022, 15:06 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике ещё 32 жителя освобождённых территорий получили пенсии и социальные пособия. Об этом 24 марта сообщили в штабе территориальной обороны республики.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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«23 марта в освобожденных населенных пунктах Степановка, Андреевка и Новогнатовка осуществлена выплата пенсий 28 получателям, ещё четыре человека получили социальные пособия», — рассказали в штабе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мариуполе члены националистических батальонов уничтожили несколько многоэтажных домов.