Варшава, 24 марта, 2022, 15:05 — ИА Регнум. Варшава в отношениях с Россией и русскими так распоясалась не только в силу иллюзорного чувства безнаказанности, но также из-за недооценки современных возможностей нашей страны, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 24 марта.
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23 марта в Опольском воеводстве приступили к сносу памятника Красной армии, польское общественное телевидение вело прямую трансляцию «мероприятия». В этот же день Польша объявила о высылке 45 российских дипломатов по обвинению в ведении разведывательной деятельности. На этом фоне власти страны намерены 24 марта официально предложить НАТО ввести на территорию Украины «миротворческую миссию альянса».
«Оголтелость Польши говорит о многом и в плане характера поляков, и в плане их политической традиции. В первую очередь, однако, она говорит о неспособности хотя бы минимально критически оценивать свои ошибки в прошлом.
Перед Второй мировой войной Польша настойчиво добивалась союза с Гитлером и совместного с ним участия в агрессии против СССР. До этого Варшава активно работала на изоляцию Советского Союза и формирование широкого антисоветского фронта. Ничего из этого не осуществилось. А если бы осуществилось? Итог был бы тот же, только медаль называлась бы не «За освобождение Варшавы», а «За взятие Варшавы». И денацификация проходила бы не только в Германии. Но всё равно социалистическую Польшу — союзника СССР пришлось бы создавать, благо патриотически мыслящих поляков тогда было немало. Немало, уверен, их остаётся и сегодня, и это, конечно, не те, кто спит и видит, как ещё более рьяно проявить себя в качестве цепного пса НАТО.
Тот факт, что Варшава в отношениях с Россией и русскими так распоясалась, говорит не только об иллюзорном чувстве безнаказанности, возникшем в результате давно вожделенного и наконец-то полученного покровительства Запада, и не только об исторической злобе части польской шляхты по отношению к русским. Оно говорит также о недооценке современных возможностей нашей страны. Впрочем, потеря способности мыслить рационально и реалистично — это тоже один из результатов спесивости и злобы.
Нашим дипломатам сейчас в Польше очень тяжело, но послу Андрееву выдержки не занимать: он начинал свою службу на Юге Африки, на реальном фронте борьбы с неоколониализмом и расизмом. А что такое «расширение ЕС»? Это та же форма неоколониального порабощения Западом тех стран, которые нужны ему для продолжения своей угасающей жизни.
Варшава может полностью избавиться от российского присутствия, но уже одно это является для Польши на перспективу разрушительным. Ответа на попытку вторжения на земли исторической Руси — России современное польское государство точно не переживёт», — отметил Михаил Демурин.