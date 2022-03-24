Варшава, 24 марта, 2022, 15:05 — ИА Регнум. Варшава в отношениях с Россией и русскими так распоясалась не только в силу иллюзорного чувства безнаказанности, но также из-за недооценки современных возможностей нашей страны, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 24 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Варшава

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23 марта в Опольском воеводстве приступили к сносу памятника Красной армии, польское общественное телевидение вело прямую трансляцию «мероприятия». В этот же день Польша объявила о высылке 45 российских дипломатов по обвинению в ведении разведывательной деятельности. На этом фоне власти страны намерены 24 марта официально предложить НАТО ввести на территорию Украины «миротворческую миссию альянса».

«Оголтелость Польши говорит о многом и в плане характера поляков, и в плане их политической традиции. В первую очередь, однако, она говорит о неспособности хотя бы минимально критически оценивать свои ошибки в прошлом.

Перед Второй мировой войной Польша настойчиво добивалась союза с Гитлером и совместного с ним участия в агрессии против СССР. До этого Варшава активно работала на изоляцию Советского Союза и формирование широкого антисоветского фронта. Ничего из этого не осуществилось. А если бы осуществилось? Итог был бы тот же, только медаль называлась бы не «За освобождение Варшавы», а «За взятие Варшавы». И денацификация проходила бы не только в Германии. Но всё равно социалистическую Польшу — союзника СССР пришлось бы создавать, благо патриотически мыслящих поляков тогда было немало. Немало, уверен, их остаётся и сегодня, и это, конечно, не те, кто спит и видит, как ещё более рьяно проявить себя в качестве цепного пса НАТО.

Тот факт, что Варшава в отношениях с Россией и русскими так распоясалась, говорит не только об иллюзорном чувстве безнаказанности, возникшем в результате давно вожделенного и наконец-то полученного покровительства Запада, и не только об исторической злобе части польской шляхты по отношению к русским. Оно говорит также о недооценке современных возможностей нашей страны. Впрочем, потеря способности мыслить рационально и реалистично — это тоже один из результатов спесивости и злобы.

Нашим дипломатам сейчас в Польше очень тяжело, но послу Андрееву выдержки не занимать: он начинал свою службу на Юге Африки, на реальном фронте борьбы с неоколониализмом и расизмом. А что такое «расширение ЕС»? Это та же форма неоколониального порабощения Западом тех стран, которые нужны ему для продолжения своей угасающей жизни.