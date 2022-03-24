Донецк, 24 марта, 2022, 14:49 — ИА Регнум. С утра 24 марта военные формирования Украины пять раз открывали огонь по населённому пункту Ясиноватая в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерийский обстрел

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По данным центра, последний обстрел был зафиксирован около двух часов дня.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 13:55 — населённый пункт Авдеевка — населённый пункт Ясиноватая: выпущено шесть снарядов калибра 122 миллиметра», — говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.

В общей сложности по городу выпущено 26 снарядов.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным представительства ДНР в СЦКК на 24 марта, украинские боевики произвели 36 обстрелов территории Донецкой Народной Республики. По населённым пунктам было выпущено 326 боеприпасов. Ранения получили 44 мирных жителя, ещё один человек погиб.