Стокгольм, 24 марта, 2022, 14:50 — ИА Регнум. В здании риксдага Швеции завершилось заседание, главным гостем которого стал президент Украины Владимир Зеленский. Об этом 24 марта написала газета Aftonbladet.

Anders Sikvall Флаг Швеции

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Лидера Украины шведские парламентарии приветствовали стоя длительной овацией. Гостя, который выступал по видеосвязи представил тальман Андреас Норлен. Послушать Зеленского пришли также члены правительства Швеции и премьер-министр страны Магдалена Андерссон.

В своем выступлении Зеленский поблагодарил Швецию и ее народ за поставки в его страну различных вооружений, бронежилетов и гуманитарной помощи.