Сеул, 24 марта, 2022, 14:43 — ИА Регнум. 24 марта в Южной Корее стартовала запись на вакцинацию от COVID-19 для детей в возрасте 5−11 лет. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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Согласно опубликованным данным, власти настоятельно рекомендуют вакцинировать детей, относящихся к группе риска, однако родители и опекуны вправе самостоятельно принимать решение о вакцинации детей.

Известно, что вакцинация детей начнётся 31 марта в 1,2 тыс. медицинских учреждениях по всей стране.

Напомним, что в феврале правительство Южной Кореи одобрило использование вакцины Pfizer для данной возрастной группы.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 00:00 24 марта в Южной Корее получили первую дозу вакцины 44,9 млн человек, а «бустерную» — 32,4 млн человек.

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