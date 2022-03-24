Москва, 24 марта, 2022, 14:42 — ИА Регнум. Вооруженные силы России организовали блокпосты в Киевской области для безопасного передвижения колонн военной техники. Соответствующие кадры 24 марта обнародовало Минобороны РФ.

Александр Полегенько ИА REGNUM Блокпост

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На видео показаны размещенные на дорогах и вдоль них блокпосты. По дорогам проезжают грузовики, автомобили и БТР. Безопасность движения обеспечивают подразделения Вооруженных сил России.

«Цель — не допустить передвижений вооруженных националистов, продолжающих нападать на мирных граждан», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Также российскими военнослужащими обеспечивается безопасность доставки гуманитарных грузов и эвакуации беженцев.