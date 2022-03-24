Москва, 24 марта, 2022, 14:46 — ИА Регнум. Командующий войсками Восточного военного округа ВС России генерал-полковник Александр Чайко посетил передовые позиции в Киевской области. Об этом сообщили 24 марта в Минобороны РФ.

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Передовые позиции войск находятся в 30 км от столицы Украины. Командующий отметил, что все подразделения в боевой обстановке действуют правильно.

Герой России Александр Чайко назначен командующим войсками ВВО 12 ноября 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Украины Владимир Зеленский заявил 24 марта, что Киеву требуется военная помощь извне без ограничений.

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