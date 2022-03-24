Москва, 24 марта, 2022, 14:36 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 24 марта в режиме видеоконференции встретился с постоянными членами Совета безопасности. Как сообщил главы государства Дмитрий Песков, в частности, на совещании затрагивалась антисанкционная тематика.

Kremlin.ru Совещание Путина с постоянными членами Совбеза

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Официальный представитель Кремля добавил, что участники встречи обменялись мнениями по текущей макроэкономической ситуации в стране. Министр обороны России Сергей Шойгу доложил о ходе специальной военной операции, а также о предпринимаемых военными усилиях по оказанию гуманитарной помощи, обеспечению безопасности и восстановлении жизненно важной инфраструктуры на освобождённых территориях.

«Подробный разговор был по переговорному процессу с Украиной. Было выражено сожаление в связи с медлительностью украинской стороны», — сказал Песков.

Добавим, что на встрече присутствовали премьер-министр Михаил Мишустин, спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко, председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин, зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, секретарь Совбеза Николай Патрушев, а также главы МВД, Минобороны и МИД РФ.

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Как сообщало ИА REGNUM, ситуации на Украине и ходу спецоперации ВС России было посвящено совещание президента России Владимира Путина с постоянными членами Совбеза России, которое состоялось 18 марта.