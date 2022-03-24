Екатеринбург, 24 марта, 2022, 14:29 — ИА Регнум. В Свердловской области снизилось число госпитализированных ковид-пациентов. За прошедшие сутки, 23 марта в COVID-центры региона поступили еще 113 человек. Днем ранее этот показатель составил 178, сообщили в оперштабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По состоянию на 23 марта в стационарах находится 259 «тяжелых» пациентов с COVID-19. Состояние 1376 человек медики оценивают как среднетяжелое. К аппаратам ИВЛ подключены 112 граждан.

С начала пандемии в области обнаружили 418 333 носителя коронавируса. В том числе 1254 случая заражения выявили за прошедшие сутки. Число летальных исходов от коронавирусной инфекции в регионе достигло 10 517. За последние сутки зарегистрировали восемь случаев смерти от ковида.