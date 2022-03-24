Москва, 24 марта, 2022, 14:25 — ИА Регнум. Граждане России, решившие уехать из страны, имеют на это право. Об этом 24 марта заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

МИД России Сергей Лавров

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По его словам, если кто-то из россиян на фоне событий на Украине решил уехать из РФ, это их выбор и их решение.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший глава Роснано Анатолий Чубайс покинул пост представителя президента России и уехал из страны. Он был замечен очевидцами в аэропорту Стамбула.