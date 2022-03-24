Варшава, 24 марта, 2022, 14:23 — ИА Регнум. Польские власти не ответили на вопрос о конкретных претензиях, ставших поводом для высылки 45 сотрудников российской дипмиссии. Об этом посол России в Польше Сергей Андреев заявил 24 марта в эфире Первого канала.

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По его словам, в Варшаве высылку дипломатов связали с проведением на Украине российской военной спецоперации. В Польше Россию обвиняют в нарушении международного права. На вопрос о конкретных претензиях посол ответа не получил.

«Просто сослались на якобы действия, несовместимые с их статусом, с Венской конвенцией и так далее», — сказал Андреев.

Он сказал также, что банковские счета российского посольства заблокировали по решению польского минфина. Якобы через них могут быть отмыты незаконно полученные средства либо может финансироваться терроризм.

Подобные обвинения в отношении посольства более чем абсурдны, кроме того, это прямое и вопиющее нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях, добавил Андреев.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 марта МИД Польши вручил послу России ноту о высылке из страны 45 дипломатов.

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