Москва, 24 марта, 2022, 14:18 — ИА Регнум. Российская Федерация не рассчитывает, что Украина будет соблюдать международное гуманитарное право. Об этом 24 марта заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Mid.ru Сергей Лавров

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По его словам, РФ не рассчитывает на соблюдение Киевом международного гуманитарного права.

Как сообщало ИА REGNUM, глава российского МИД Сергей Лавров проинформировал президента Швейцарии Иньяцио Кассиса о причинах и целях специальной операции России на Украине. Беседа состоялась по инициативе швейцарской стороны, и особое внимание в ходе разговора было уделено ситуации на Украине и вокруг неё, в том числе гуманитарным проблемам.