Донецк, 24 марта, 2022, 14:27 — ИА Регнум. Жителям Волновахи, пережившим ужасы пребывания на территории Донбасса украинских националистических батальонов, привезли хлеб. Для людей, которые долгое время провели в убежищах без еды и воды, буханка хлеба стала символом жизни и свободы.

Dnronline.su В Волноваху привезли хлеб

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Жители освобожденной Волновахи до сих пор не привыкли к жизни без стрельбы. В городе с рабочим визитом побывал министр молодежи, спорта и туризма ДНР Александр Громаков. Вместе с коллегами он осмотрел ряд спортивных и молодёжных объектов, пострадавших от действий военнослужащих ВСУ и националистов. Также сотрудники привезли для жителей Волновахи хлеб. Среди руин люди с белыми повязками на рукавах выстроились в очередь, чтобы получить долгожданную буханку хлеба.

Напомним, что войска Донецкой Народной Республики при поддержке Вооружённых сил России 11 марта освободили Волноваху.

ИА REGNUM сообщало, что на освобождённых улицах города Попасная Луганской Народной Республики в подвалах полуразрушенных домов, без света воды и еды находятся тысячи мирных жителей. Казаки Народной милиции ЛНР рискуя своей жизнью, проводят эвакуацию населения.