Санкт-Петербург, 24 марта, 2022, 14:12 — ИА Регнум. В ходе специальной военной операции Вооруженных сил России по защите Донбасса погиб лейтенант из Санкт-Петербурга Юрий Житкевич. В связи с этим губернатор города Александр Беглов выразил соболезнования родным и близким лейтенанта. Об этом 24 марта сообщила пресс-служба Смольного.

Дарья Драй ИА REGNUM Александр Беглов

Следите за развитием событий в трансляции: ««Своих не бросаем»: военная спецоперация России на Украине — трансляция»

«Мужественный и сильный человек, он честно и беззаветно исполнял свой воинский долг, защищал жителей Донбасса и национальную безопасность России. Он погиб, как герой, защищая право людей на жизнь, — заявил Беглов. — В эти тяжелые дни разделяю с вами горечь утраты вашего самого родного человека».

За свой подвиг Юрий Житкевич награждён орденом Мужества (посмертно).

Ранее стало известно о гибели в ходе спецоперации заместителя начальника инженерных войск Западного военного округа полковника Николая Овчаренко, командира взвода Учебного центра подготовки младших специалистов Западного военного округа, прапорщика Юрия Савенкова, бойца 247-го гвардейского десантно-штурмового полка ВДВ ефрейтора Сергея Абрамчика.