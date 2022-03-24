Лондон, 24 марта, 2022, 14:10 — ИА Регнум. Британские власти расширили список антироссийских санкций. Под ограничения попали несколько банков, компаний и предприятий оборонного сектора, всего 59 физических и юридических лиц. Санкционный список обновлён 24 марта.

Дарья Антонова ИА REGNUM Герман Греф

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Великобритания в частности ввела санкции против главы Сбербанка Германа Грефа и предпринимателя Олега Тинькова, полномочных представителей президента РФ в Дальневосточном, Северо-Западном, Уральском, Приволжском и Сибирском федеральных округах. Им и другим попавшим под санкции лицам запретили въезжать на британскую территорию, их активы в случае обнаружения будут заморожены.

Ограничения введены против Газпромбанка, Россельхозбанка, Альфа-банка, СМП Банка, Уральского банка реконструкции и развития. Компании в чёрном списке — РЖД, «Совкомфлот», «Русгидро», АЛРОСА, а также предприятия российского оборонно-промышленного комплекса и производители электроники.

В черный список также включена частная военная компания «Вагнер» и ряд белорусских предприятий.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ранее заявил, что лидеры стран НАТОрассмотрят возможность ужесточения антироссийских санкций в связи с продолжающейся спецоперацией Москвы на Украине.

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