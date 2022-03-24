Москва, 24 марта, 2022, 13:58 — ИА Регнум. Программа возврата половины стоимости путёвки для детей оказалась очень востребованной населением. Об этом 24 марта заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства РФ.

Иван Шилов, ИА REGNUM Михаил Мишустин

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«По поручению президента, правительство продлило программу возврата половины стоимости путёвки для детей. Она оказалась очень востребованной родителями», — заявил Мишустин.

«В этом году мы увеличим финансирование. Теперь её возможностями смогут воспользоваться не менее 450 тыс. ребят. Для этого направим 7,5 млрд рублей», — указал он.

По его словам, программа заработает 31 марта — почти за месяц до 1 мая, чтобы «родители смогли спокойно подготовиться и заблаговременно выбрать для своего ребёнка место отдыха».