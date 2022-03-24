Сеул, , 09:18 — REGNUM По меньшей мере один неопознанный снаряд был выпущен 24 марта Северной Кореей в сторону Японского моря. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные Объединенного кабинета начальников штабов.

Агитационный плакат КНДР (сс) Tormod Sandtorv

Уточняется, что настоящее время комитет проводит анализ дополнительной информации о снаряде. Изучается дальность и высота полёта неустановленного снаряда.

Это уже двенадцатая демонстрация силы КНДР в 2022 г.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 марта южнокорейские военные сообщили о пусках ракет из КНДР в сторону Желтого моря. По их мнению, Пхеньян проводил учения с использованием РСЗО.

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