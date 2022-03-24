Москва, 24 марта, 2022, 13:53 — ИА Регнум. Российская Федерация и Международный комитет Красного Креста договорились о продолжении совместной работы. Об этом 24 марта заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Mid.ru Сергей Лавров

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По его словам, РФ и Международный комитет Красного Креста договорились продолжать совместную работу, в том числе по линии Министерства обороны России.

Как сообщало ИА REGNUM, для беженцев из ЛНР, ДНР и Украины собрали 11,6 тонн гуманитарной помощи в отделении «Красного Креста» в Санкт-Петербурге.