Париж, 24 марта, 2022, 13:33 — ИА Регнум. Официальный представитель посольства России во Франции Александр Макогонов опроверг обвинения в использовании фосфорных бомб на Украине, передает BFM TV.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Франция

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«Это совершенно неверно, российская армия не может использовать такое оружие, запрещенное ООН. Это не наш подход», — заявил Александр Макогонов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Александр Макогонов заявил, что украинские силовики убивают мирных жителей.