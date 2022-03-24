Донецк, 24 марта, 2022, 13:28 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины обстреляли населённый пункт Михайловка. Об этом 24 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Обстрел

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В 11:00 с украинских позиций в Троицком был обстрелян населённый пункт Михайловка. По нему было выпущено шесть снарядов калибром 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские войска 24 марта обстреляли Донецк, Ясиноватую. Макеевку и другие населённые пункт ДНР.