Москва, 24 марта, 2022, 13:24 — ИА Регнум. Российский бизнесмен Роман Абрамович принимал участие в начальной стадии организации переговоров между Россией и Украиной. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

John Dobson Роман Абрамович

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«Он действительно на начальной стадии принимал участие», — сказал Песков.

При этом, по его словам, на сегодняшний день переговоры идут лишь между «двумя переговорными командами — российской и украинской».