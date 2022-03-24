Новосибирск, 24 марта, 2022, 13:17 — ИА Регнум. В Новосибирской области сохраняется динамика снижения заболеваемости COVID-19. Об этом сегодня, 24 марта, сообщил министр здравоохранения региона Константин Хальзов.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

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«Основной упор — ревакцинация по прошествии шести месяцев после прививки, — подчеркнул он. — Пандемия пока не закончилась, возможны следующие волны, но наши жители должны быть защищены. Ревакцинация и вакцинация очень важны».

На сегодняшний день первым компонентом вакцины от коронавируса привились более 1 млн 590 тысяч жителей Новосибирской области, полный курс вакцинации прошли 1 млн 524 тысячи новосибирцев.