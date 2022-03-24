Москва, 24 марта, 2022, 13:11 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич прав, когда говорит о том, что для ряда стран будет проблематичным вести расчёты в рублях. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

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«Он прав. Это действительно может быть проблематичная ситуация. Потому что Болгария выступила с недружественными шагами, враждебными шагами по отношению к нам. Ей придётся рассчитываться рублями, хочет она или не хочет, нравится ей или не нравится», — сказал Песков.

При этом, по его словам, подобная мера «не распространяется на Сербию»: «И, естественно, озабоченности Сербии будут для нас приоритетными».