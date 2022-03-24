Ереван, 24 марта, 2022, 13:10 — ИА Регнум. Перевод расчётов за российский газ на рубли будет выгоден для Армении. Об этом 24 марта заявил журналистам министр экономики республики Ваан Кробян.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Рубли

Следите за развитием событий в трансляции: «Газ — за рубли, жилищное строительство: совещание Путина — трансляция»

«По газовой теме есть два вопроса — ценообразование и номинальный валютный курс. Если мы зафиксируем цену в рублях, то это будет большим успехом», — сказал Кробян.

Он отметил, что пока армянские предприниматели из-за неуверенности в стабильности курса рубля стараются избегать указывать стоимость экспортного товара в российской валюте. Если же будет фиксированная цена на газ в рублях, то, по мнению министра, это придаст уверенности армянским экспортёрам.

Напомним, Армения получает газ из России по цене $165 за 1 тыс. кубометров. С 1 апреля армянской стороне придется доплачивать Газпрому за сверхнормативную энергетическую ценность газа.