Санкт-Петербург, 24 марта, 2022, 13:12 — ИА Регнум. За истекшие сутки в стационары Санкт-Петербурга госпитализировали 164 человека с COVID-19, что на два пациента больше, чем за предыдущие сутки. Об этом 24 марта сообщили в региональном оперативном штабе.

Дарья Драй ИА REGNUM Скорая помощь

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На стационарном лечении ковида в Петербурге находятся 2159 человек (-74 к уровню прошлых суток). В реанимации размещены 247 пациентов (-14), из их числа 67 человек лечатся от COVID-19 с применением аппаратов ИВЛ (-8). Покинули стационары по выздоровлению за сутки 195 петербуржцев (-27).

Количество коек для лечения ковида и пневмонии в Петербурге по-прежнему составляет 2867 мест. За сутки не сократилось и количество стационаров, занимающихся лечением больных с COVID-19, среди них 11 городских и три федеральных.

В городе продолжается сокращение количества больных, состоящих на лечении ковида амбулаторно. За сутки этот показатель упал до 14 699 человек (-1242). А число соблюдающих карантин — до 122 петербуржцев (-28).

Напомним, что за последние сутки в Санкт-Петербурге обнаружили 1279 случаев заражения коронавирусной инфекцией (-152). От COVID-19, как основной причины смерти, скончались за сутки 22 пациента (+1), а выздоровели за день 3762 петербуржца (-557).