Донецк, 24 марта, 2022, 13:04 — ИА Регнум. Украинские боевики обстреляли населенный пункт Михайловка в Донецкой Народной Республике, сообщили 24 марта в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

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Отмечается, что обстрел производился в 11:00 мск из населенного пункта Троицкое.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России ВладимирПутин объявил о начале в Донбассе специальной операции, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Глава государства подчеркнул, что целью операции является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима несколько лет.