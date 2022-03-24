Москва, 24 марта, 2022, 13:03 — ИА Регнум. Рубль прилично укрепился в ходе сессии 23 марта, вернув доллар под психологическую отметку 100 рублей, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

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«Пара доллар/рубль, которая в моменте опускалась под 92 руб., завершила торги в районе уровня 95 руб. и сохраняет тенденцию к отступлению 24 марта. Котировки открылись небольшом гэпом вниз и теперь тестируют зоны 94 руб.

Катализатором роста российской валюты послужило решение президента РФ Владимира Путина о переходе на оплату импортерами поставок российского газа в рублях.

Данная инициатива касается недружественных стран, которые ранее ввели санкции в отношении РФ. Дополнительную поддержку «россиянин» получил на взлете ожиданий расширения перечня товаров для расчета в рублях.

Пока российская валюта сохраняет довольно боевой настрой, получая поддержку на фоне возобновления торгов на Мосбирже после месячной паузы.

Подешевевшие бумаги пользуются спросом, покупая которые, инвесторы избавляются от иностранной валюты.

Волатильность курса рубля может усилиться во второй половине дня с оглядкой на экстренный саммит НАТО, где будут обсуждаться дополнительные санкции в отношении России и могут подпортить «праздник» российской валюте.

В зависимости от остроты риторики Запада пара доллар/рубль вполне может с легкостью вернуться выше 100 руб. до конца сегодняшней сессии.

Впрочем, по крайней мере, котировки уже сместились в более низкий диапазон, что способствует некоторому ослаблению страхов по поводу дальнейшей девальвации рубля», — считает эксперт.

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