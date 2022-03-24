Москва, , 10:26 — REGNUM По итогам дня, 23 марта рубль существенно подорожал против основных валют, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Рубль

Пара доллар/рубль снизилась на 5,61%, до 97,73 руб., евро/рубль — на 4,74%, до 130,50 руб., фунт/рубль — на 4,74%, до 130,50 руб.

С открытия торгов на Мосбирже пара доллар/рубль торговалась некоторое время в узком коридоре пока не появилось заявление российского президента Владимира Путина.

В своём выступлении он заявил, что Россия отказывается от оплаты инвалютой за поставки российского газа на экспорт в недружественные страны и переходит на оплату в рублях.

Для внутреннего валютного рынка это означает 100%-ю продажу валютной выручки. Только сейчас импортеры сами будут продавать валюту и покупать рубли и доказывать регуляторам санкционных учреждений, что эту валюту можно отправить в Россию.

США и ЕС лишаются возможности заморозить российские активы от продажи газа.

В течение недели ЦБ и правительство России определят порядок операций по приобретению рублей на внутреннем рынке РФ покупателями российского газа.

Россия теперь вряд ли откажется от расчетов в рублях и линейка экспорта по ним будет расти: продукция металлургии, уголь, удобрения, драгоценные металлы, уран, пиломатериалы, военные контракты. И это только начало.

Курс доллара снижался до 94,98 руб. Поддержку нацвалюте также оказало решение ЦБ РФ возобновить в четверг торги на рынке акций Мосбиржи.

Сегодня, 24 марта, на торгах Московской биржи, по данным на 10:081 по мск, курс доллара снизился 1 рубль на 42 копейки, до 96,32 рубля, курс евро — на 2 рубля 27 копеек, до 105,74 рубля.

24 марта знаковым событием станет открытие на Мосбирже фондовой секции. В первый день торгов — в период с 9:50 до 14:00 мск — продать и купить можно будет бумаги 33 компаний, входящих в индекс Московской биржи.

Несмотря на короткую сессию, есть вероятность, что после укрепления рубля российские акции сильно не просядут в первый час торгов. По паре доллар/рубль ожидается умеренное снижение до уровня 91,50 руб.

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