Донецк, 24 марта, 2022, 12:54 — ИА Регнум. В Мариуполе члены националистических батальонов уничтожили несколько многоэтажных домов, сообщили 24 марта в штабе территориальной обороны ДНР.

Mil.gov.ua Обстрел

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В штабе опубликовали рассказ сотрудника предприятия «Азовсталь», на территории которого находятся позиции нацистов. Мужчина рассказал, что боевики вели обстрел жилых домов.

«В результате этих ударов, и нескольких позже, от улицы Владимировской вдоль улицы Воинов Освободителей до самого бульвара Меотиды выгорело домов пять-шесть до основания», — сообщил сотрудник завода.

По его словам, в числе выгоревших зданий оказалась и школа.