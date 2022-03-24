Тбилиси, 24 марта, 2022, 12:50 — ИА Регнум. Тбилиси не пойдёт на силовое присоединение Абхазии и Южной Осетии, пользуясь ситуацией на Украине. Об этом на телеканале «Палитраньюс» заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия. Шахматные фигуры

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Он отметил, что ряд грузинских политиков стали заявлять о появлении «окна возможностей» для Грузии в связи с обострением на Украине, и в оппозиции заговорили «об открытии второго фронта или каких-нибудь других переговорных форматах, которых сейчас не существует».

Папуашвили заявил, что политика Грузии основывается на мирном решении вопросов. Тбилиси старается восстановить доверительные отношения с абхазами и осетинами.

«Хочу ещё раз подчеркнуть, что политика грузинского государства абсолютно основана на мире, здесь абсолютно недопустимы какие-либо разговоры о решении вопроса «оккупации» военным путём», — сказал спикер парламента.

Напомним, ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что объявление санкций против России негативно скажется только на Грузии, тогда как российской стороне от них вреда не будет. В правительстве заявило, что нужно сохранять нейтралитет. При этом оппозиционные лидеры в стране заявляют, что правительство, которое отказалось вводить санкции, якобы не может представлять грузинский народ. Это стало новым поводом для оппозиции требовать досрочных выборов.