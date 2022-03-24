Пекин, , 12:12 — REGNUM Обломки двигателя пассажирского лайнера Boeing 737, который потерпел крушение на юге Китая, обнаружены в ходе поисков. Об этом сообщает 24 марта Центральное телевидение Китая.

Boeing 737 tommyolsson

Поисково-спасательная служба нашла элементы авиационного двигателя и другие важные фрагменты в основной зоне поисков.

Ранее стало известно об обнаружении одного из чёрных ящиков самолёта.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 марта Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines летел из города Куньмин в Гуанчжоу, на борту находились 132 человека. Самолёт упал в горной местности в уезде Тэн в Гуанси-Чжуанском автономном районе.

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