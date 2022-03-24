Москва, 24 марта, 2022, 12:40 — ИА Регнум. Граждане Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Украины могут работать в России без оформления патента. Об этом 24 марта заявили в МВД России.

Паспорт гражданина Украины

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В пресс-центре МВД рассказали, что граждане этой категории смогут заниматься трудовой деятельностью без оформления патентов. Все документы, в том числе и необходимые для управления транспортом, будут признаны на территории РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские войска продолжают обстрелы населённых пунктов Донецкой Народной Республики.