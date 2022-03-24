Москва, 24 марта, 2022, 12:37 — ИА Регнум. Министерство обороны России показало кадры объективного контроля уничтожения зенитно-ракетного комплекса ВСУ высокоточным боеприпасом.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Взрыв

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Отмечается, что позиция ЗРК ВСУ была установлена с помощью беспилотного летательного аппарата. Удар наносился высокоточным артиллерийским боеприпасом «Краснополь».

Точное попадание обеспечил беспилотник, осуществлявший лазерное наведение, уточнили в оборонном ведомстве.