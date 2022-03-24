Белград, 24 марта, 2022, 14:48 — ИА Регнум. Решение российского руководства продавать газ только за российские рубли создает большие проблемы для всего мира. Такое мнение высказал президент Сербии Александр Вучич 23 марта в Белграде.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Вучич

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"Некоторые считают, что это гениальный шаг в геополитической игре — оказать сопротивление нефтяному доллару, юаню. Немцы уже заявили, что это причина для расторжения контракта. Все это создает нам множество проблем», — процитировал телеканал РТС слова Вучича.

Вучич добавил, что он ведет переговоры с европейскими партнерами по поводу обеспечения дополнительного количества нефти. По его словам, проблема в том, что нефть сложно транспортировать по Черному морю, так как это вопрос страхования перевозок. В случае возникновения конфликта вокруг Одессы возникнут дополнительные проблемы, считает президент Сербии.

«Мы получаем нефть через Хорватию, через город Омиш. Мы должны решить этот вопрос с европейцами, и я верю, что решим. Люди должны знать, что мы размышляем об этом и делаем все, что в наших силах», — рассказал Вучич.

Напомним, что президент Владимир Путин 23 марта на совещании с правительством заявил, что российский природный газ следует продавать недружественным странам только за рубли.