Новосибирск, 24 марта, 2022, 12:36 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на сегодня, 24 марта, в стационары из-за COVID-19 госпитализированы 1218 пациентов, в том числе 43 ребёнка. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Mos.ru Врач с аппаратом ИВЛ

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За прошедшие сутки было выявлено293 случая заражения коронавирусом (всего — 249 290 случаев), 311 человек выздоровели (228 271 человек), скончались 12 пациентов (всего — 5297 пациентов).

В реанимации находятся 182 человека, на ИВЛ - 23 пациента.