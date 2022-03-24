Донецк, 24 марта, 2022, 12:33 — ИА Регнум. Восемь снарядов выпустили украинские военные по Петровскому району Донецка. Об этом 24 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Mil.gov.ua Обстрел

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В 12:07 совершён обстрел с украинских позиций в населённом пункте Георгиевка Петровского района Донецка. Выпущено восемь снарядов калибром 122 мм, рассказали в штабе.

Как сообщало ИА REGNUM, вооружённые формирования Украины обстреляли Макеевку и Ясиноватую.