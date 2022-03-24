Донецк, 24 марта, 2022, 12:28 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины обстреляли донецкий город Макеевка. Об этом 24 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Mil.gov.ua Обстрел

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В 11:40 с украинских позиций в населённом пункте Опытное выпущено восемь снарядов калибром 122 мм по городу Макеевка, рассказали в представительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские войска обстреляли Ясиноватую, город полностью обесточен.