Белгород, 24 марта, 2022, 12:25 — ИА Регнум. В Белгородской области за прошедшие сутки госпитализировано 66 новых ковид-пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 24 марта в федеральном оперативном штабе. От осложнений скончались три человека.

(сс) Денис Гришкин. mos.ru Больничная палата

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По данным регионального оперштаба, общее количество подтверждённых диагнозов COVID-19 достигло 125 230. Выздоровели 106 229 носителей инфекции, в том числе 531 пациент выписан за минувшие сутки, скончались от осложнений 2 126 человек.

В стационарах находятся 1 215 пациентов, лечатся амбулаторно 15 660 жителей.

Полный курс иммунизации от COVID-19 прошли 991 205 человек.