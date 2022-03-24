Сеул, 24 марта, 2022, 12:17 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 1499 человек. Об этом 24 марта сообщает Newsis со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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По состоянию на 00:00 24 марта в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 44 936 300 человек. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 87,6%.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили 1250 человек. В общей сложности обе дозы вакцины получил 44 465 651 человек. Уровень полной вакцинации составил 86,6%.

«Бустерную» дозу получили 33 225 человек. В общей сложности дополнительную дозу вакцины получили 32 483 092 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 395 598 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев в стране увеличилось до 10 822 836.

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