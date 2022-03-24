Донецк, 24 марта, 2022, 12:15 — ИА Регнум. Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, выпустив четыре снаряда калибра 122 мм. Об этом 24 марта сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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Отмечается, что обстрел производился в 11:28 мск из населенного пункта Георгиевка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в результате обстрелов украинских войск обесточен город Ясиноватая.

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