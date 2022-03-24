Санкт-Петербург, 24 марта, 2022, 12:18 — ИА Регнум. В стационарах Санкт-Петербурга не наблюдается дефицита лекарственных препаратов для лечения пациентов с COVID-19. Проблемы могут возникать только с ранее назначенными пациентам лекарствами для лечения их хронических заболеваний. Об этом 24 марта сообщил председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Денис Абрамов ИА REGNUM Госпиталь для больных COVID-19

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Лисовец отметил, что на сегодняшний день по некоторым группам льготных лекарств наблюдается дефицит в аптечных сетях. Сказываются разные причины: отсутствие у поставщиков необходимой для стационаров партии лекарств, невозможность приобрести препараты по прежним ценам.

«Естественно, те проблемы, о которым мы сегодня говорим, касаясь льготной категории жителей, перечня препаратов, которые в дефектуре (отсутствие в аптеке — прим. ред.) находятся с рознице, они не обошли стороной и стационары», — отметил глава комздрава, обратив внимание, что речь идет только о лечении хронических заболеваний у пациентов с COVID-19, а не собственно коронавирусной инфекции.

Эта ситуация несколько осложняет процесс лечения сопутствующих болезней, которые проявляются сильнее у больных с коронавирусом. Лисовец подтвердил, что«перепрофилированные больницы, которые оказывают помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией, назначают, используют лекарственные препараты в связи с сопутствующими хроническими заболеваниями, которые есть у этих пациентов».

Однако с лечением больных от самого COVID-19 всё обстоит иначе.

«Если говорить конкретно о номенклатуре лекарственных препаратов, использующихся для коронавирусной инфекции, с ними проблем сейчас нет. Большое число антицитокиновых препаратов, которые первично в начале пандемии завозились исключительно из-за рубежа, в настоящее время существует их достаточно развитое (российское) производство. Поэтому, с этими лекарственными препаратами проблем нет», — сообщил Лисовец.

Вместе с тем председатель комитета заверил, что, по данным крупных производителей лекарств, в Петербурге имеется запас лекарств для льготных категории на несколько месяцев.