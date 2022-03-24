Омск, 24 марта, 2022, 12:07 — ИА Регнум. Курсанты военного учебного центра Сибирского государственного автомобильно-дорожного Университета (СибАДИ, Омск) присоединились к акции «Zащитникам Отечества». Об этом ИА REGNUM сообщили 23 марта в правительстве Омской области.

Pixabay.com Письмо

Следите за развитием событий в трансляции: ««Своих не бросаем»: военная спецоперация России на Украине — трансляция»

Студенты написали письма в поддержку российских военнослужащих. Всего за три недели со старта акции «Единой России» «Zащитникам Отечества» в Омской области собрали около 300 писем, аппликаций, рисунков и плакатов. По данным волонтёрского центра партии, их будут постепенно передавать российским военным.

Письма со словами благодарности и поддержки написали ученики омских школ, студенты, активисты волонтёрских и общественных организаций и другие.

«Уверен, что эти искренние пожелания, собранные со всех уголков страны, помогут нашим военным во время спецоперации, поддержат их боевой дух», — отметил заместитель руководителя «Молодой Гвардии Единой России» по Омской области Родион Бондарев.

Добавим, курсанты военного учебного центра СибАДИ также приняли участие в акции по сбору гуманитарной помощи. Они передали для жителей Донбасса мясные консервы и комплекты одноразовой посуды.

Читайте также: Омская область отправила жителям Донбасса ещё 20 тонн гуманитарной помощи