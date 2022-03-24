Омск, , 09:22 — REGNUM Из Омской области 24 марта направлена очередная партия гуманитарной помощи для пострадавшего населения Донецкой и Луганской Народных Республик.

Гуманитарная помощь Оmskportal.ru

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Как сообщили ИА REGNUM в правительстве Омской области, в состав гуманитарного груза вошли продукты питания долгосрочного хранения, в том числе детское питание. Общий вес груза превысил 20 тонн.

По словам первого заместителя министра региональной безопасности Омской области Геннадия Привалова, сбор гуманитарной помощи в регионе идёт активно.

«Работа по оказанию помощи будет продолжена», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, российских военнослужащих, принимающих участие в спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины, поддержали омские поэты.

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