Санкт-Петербург, 24 марта, 2022, 12:42 — ИА Регнум. Совет Почётных граждан при губернаторе Ленинградской области заявил о поддержке решений президента России Владимира Путина и действий российских Вооруженных Сил, проводящих спецоперацию по защите Донбасса, демилитаризации и денацификации Украины.

Дарья Драй ИА REGNUM Ленинградская область

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Участники заседания Совета высказались за увеличение объёмов производства сельскохозяйственной продукции для снижения санкционного давления и недопущения роста цен, в связи с введёнными Западом антироссийскими санкциями.

По мнению совета Почётных граждан при губернаторе Ленинградской области, «у России есть всё для того, чтобы отстоять свой суверенитет: есть мощная экономика, большой оборонный потенциал, есть настоящие друзья и союзники в мире».

«И, самое главное, есть люди ― мы с вами ― граждане России ― патриоты, искренне любящие родную землю и готовые стоять за неё, — говорится в заявлении. — Это ― наша земля, наша Родина, наш исторический выбор!».