Белгород, 24 марта, 2022, 12:04 — ИА Регнум. В результате взрыва снаряда, который был запущен с территории Украины, в селе Журавлевка Белгородской области были повреждены свыше 20 домов и автомобилей. Об этом 24 марта сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

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«После дневного ЧП: разрушен один дом, в 12 повреждены окна, заборы и где-то кровля. Также снаряд посек восемь машин», — написал он в своем сообщении.

Также Гладков отметил, что власти области намерены в кратчайшие сроки восстановить все поврежденные дома.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее житель Донецка получил ранения в результате обстрела со стороны украинских войск.