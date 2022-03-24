Донецк, 24 марта, 2022, 12:01 — ИА Регнум. Житель Донецка получил ранения в результате обстрела со стороны украинских войск. Об этом 24 марта сообщили в штабе территориальной обороны вооружённых формирований Украины.

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«В результате удара с украинских позиций в Петровском районе Донецка по улице 40-летия Советской Украины был ранен мирный житель», — рассказали в штабе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в представительстве республики в СЦКК сообщили о нескольких обстрелах Петровского района Донецка, совершённых украинскими войсками с разных позиций.