Стокгольм, 24 марта, 2022, 12:11 — ИА Регнум. 23 февраля правительство Швеции объявило об уже второй по счету поставке летального оружия на Украину. Но для политического обозревателя телеканала SVT Матса Кнутсона в этом решении нет ничего удивительного, поскольку из-за спецоперации России на Украине внутренние силы давят на правительство Швеции, чтобы оно предприняло хоть какие-либо реальные действия.

Pixabay.com Флаг Швеции

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«Вооруженные силы Швеции произвели инвентаризацию того, что можно отправить, и теперь правительство пошло в риксдаг за разрешением на отправку новых вооружений. В этой связи речь идет о давлении на правительство Швеции, чтобы оно хоть как-то действовало», — объяснил журналист.

Внутренняя политика Швеции также дает о себе знать.

«Если обратиться на внутренний контур, то оппозиция требует, чтобы поставки продолжались», — заявил Кнутсон.

Как передавало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Донбасса, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. По его словам, цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима.