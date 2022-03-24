Кишинёв, 24 марта, 2022, 11:54 — ИА Регнум. В Молдавии в течение последних суток в ходе 4795 исследований выявили 431 случай заражения коронавирусом. Об этом 24 марта сообщает пресс-служба минздрава республики.

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За время пандемии, по данным министерства, в стране выявили 511 662 носителя SARS-CoV-2. Из них признали выздоровевшими 496 781 человека, в том числе 542 — за последние сутки.

В больницах республики находится 381 пациент с COVID-19, в том числе 53 — в тяжёлом состоянии. С начала пандемии в 11 408 случаях пациенты с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались. За последние сутки было семь таких случаев.

Днём ранее в Молдавии выявили 258 заражений коронавирусом в результате проведения 4314 тестов. Врачи выписали за сутки 461 человека, были зарегистрированы три смерти среди пациентов с COVID-19.