Белгородский район, Белгородская область, 24 марта, 2022, 11:51 — ИА Регнум. Данные о количестве повреждённых строений в приграничной Журавлёвке, куда упал снаряд, выпущенный с территории Украины, привёл 24 марта в телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Телеграм-канал Вячеслава Гладкова Повреждённый дом

Следите за развитием событий в трансляции: «"Своих не бросаем»: военная спецоперация России на Украине — трансляция»

В результате ЧП разрушен один дом, в 12 домовладениях повреждены окна, заборы и кровля. Кроме того, осколками снаряда оказались поражены восемь автомобилей.

«В кратчайшие сроки все дома восстановим. На место уже выехали замерщики окон и строительные эксперты. По докладу оперативного штаба, ночью в селе было неспокойно. Информацию проверил. Снаряды упали в нежилой зоне села. Разрушений и пострадавших нет», — заверил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, из Журавлёвки и соседней с ним Нехотеевки 23 марта эвакуировали 178 жителей.