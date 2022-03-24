Российские военные доставили гуманитарную помощь в Мариуполь
Москва, 24 марта, 2022, 11:47 — ИА Регнум. Партию гуманитарной помощи доставили в Мариуполь (ДНР) российские военные. Об этом сообщает 24 марта Минобороны России.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Гуманитарная помощь
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Жителям Мариуполя доставили продовольственные комплекты с продуктами первой необходимости и питьевую воду.
Около 1 тыс. продовольственных наборов военные раздали жителям в одном из центральных районов города. Безопасность этих людей обеспечивали военнослужащие России и Народной милиции ДНР.
Как сообщало ИА REGNUM, гуманитарную помощь также доставили в пригород Чернигова.
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