Москва, 24 марта, 2022, 11:47 — ИА Регнум. Партию гуманитарной помощи доставили в Мариуполь (ДНР) российские военные. Об этом сообщает 24 марта Минобороны России.

Александр Полегенько ИА REGNUM Гуманитарная помощь

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Жителям Мариуполя доставили продовольственные комплекты с продуктами первой необходимости и питьевую воду.

Около 1 тыс. продовольственных наборов военные раздали жителям в одном из центральных районов города. Безопасность этих людей обеспечивали военнослужащие России и Народной милиции ДНР.

Как сообщало ИА REGNUM, гуманитарную помощь также доставили в пригород Чернигова.

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